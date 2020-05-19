¡Se acabó el misterio! Creadores de ‘Los Simpson’ explicaron cómo es que logran predecir el futuro.

Una de las series más populares en todo el mundo es sin duda 'Los Simpson', la cual ha estado al aire por décadas y ha presentado un sinfín de situaciones de todo tipo que, en ocasiones, han coincidido con la realidad actual o moderna.

Tal ha sido el caso en hechos como la elección del magnate Donald Trump como presidente de Estados Unidos, la invención del Smart Watch y el iPad, y la compra de 21st Century Fox por parte de Disney, entre muchas otras más.

Por estas razones, es que muchos de los fanáticos de la serie le han rendido inusual culto al considerarla como una entrega profética, ya que están seguros de que, entre sus capítulos, logra adelantar hechos que pueden ocurrir.

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Sin embargo, hasta ahora no se había resuelto el misterio sobre ¿cómo es que logran predecir el futuro?

Al respecto, los creadores de 'Los Simpson' resolvieron la duda a través de una entrevista que concedieron durante el pasado finde semana a una revista estadounidense, en la que hablaron de diferentes temas sobre la aclamada serie.

En primera instancia dejaron abierta la posibilidad de que 'Los Simpson' pudieron haber adelantado lo que ha ocurrido durante este año 2020, como la pandemia por coronavirus Covid-19, que se asemeja a un episodio de 1993 titulado 'Marge in Chains' (Marge encadenada), en el que un virus de origen japonés denominado 'la gripe de Osaka' llega a Springfield a través de un servicio de paquetería y se esparce rápidamente entre la población.

También pudieron predecir la llegada de avispones asesinos a Estados Unidos. "Supongo que lo hicimos", aseguró la guionista de 'Los Simpson' al respecto.

En tanto, Yeardley Smith, quien da voz a Lisa Simpson, destacó que la habilidad predictiva del programa puede deberse al hecho de que lleve vigente desde 1989.

Si has estado activo durante tres décadas, es probable que de vez en cuando aciertes

Finalmente, Al Jean, uno de los guionistas, señaló que ante esta capacidad predictiva, los mismos seguidores de la serie les han pedido que ahora se dediquen a predecir cosas positivas.

Lo que la gente nos dice ahora es: '¡Comiencen a predecir cosas buenas! Porque estas han sido demasiado negativas’

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Una vez más ‘Los Simpson’ lo hacen; predijeron a los avispones asesinos en este episodio.