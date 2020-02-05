Bad Bunny lanzará este mes su segundo disco titulado ‘YHLQMDLG’ . Pero, ¿qué significan las siglas del título?

Sin duda, Bad Bunny es el cantante del momento. Reconocido por muchos como el exponente más importante del trap.

Todas sus canciones se miden en millones de reproducciones y entradas agotadas en sus conciertos.

No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero a las 17:30 por Azteca 7.

El anuncio de su nuevo disco se ha convertido en una de las noticias más importantes en el ambiente de la música.

El propio Bad Bunny anunció en sus redes sociales el título de su próximo disco que se llamará 'YHLQMDLG' mismo que saldrá en febrero.

YHLQMDLG 💿💀



ESTE MES / THIS MONTH🔥 — 👁 (@sanbenito) February 3, 2020

El significado de las siglas, no es otra cosa que: ‘Yo Hago Lo Que Se Me Da La Gana’.

El anuncio llegó luego de su participación en el medio tiempo del Super Bowl, junto a Shakira y Jennifer López.

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Este es el segundo disco de la carrera de Bad Bunny, luego de debutar el año pasado con X100pre. Con el que logró ser catalogado como uno de los mejores artistas de 2019 por la revista Rolling Stone.

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