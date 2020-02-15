Bad Bunny y Marc Anthony son los latinos del momento con las giras más lucrativas a nivel mundial.

Dos de los intérpretes latinos del momento son Bad Bunny y Marc Anthony, y es que se encuentran entre los 20 artistas con las giras más lucrativas del momento a nivel mundial.

Ambas personalidades desde sus géneros musicales, salsa y reguetón, ocupan la casilla 12 y 13 de este listado semanal de la lista Pollstar, gracias a sus ingresos superiores al millón de dólares.

En los primeros puestos encontramos a personalidades como Elton John y Andrea Bocelli, mientras que el lugar número uno es de la banda liderada por Bono, U2.

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Todo indica que el cantante Bad Bunny sigue cosechando éxitos, pues el anuncio se da luego de su presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl. El intérprete de Callaita compartió el escenario con Shakira y Jennifer Lopez.

El puertorriqueño Bad Bunny también prepara el lanzamiento de su nuevo álbum este 2020, el cual se titula YHLQMDLG. Hasta el momento ha decidido lanzar dos sencillos: Loyal e Ignorantes.

Loyal es la segunda colaboración con Drake y PARTYNEXTDOOR; el tema logró tener un gran número de reproducciones en pocas horas.

Mientras que Marc Anthony estrenó una serie de 10 episodios en YouTube; el mini documental presenta una faceta íntima del músico, en las sesiones de grabación de su popular álbum Opus.

En redes sociales, el cantante Marc Anthony manifestó lo agradecido que está y lo mucho que disfruta compartir con sus seguidores sus éxitos:

Mi gente, estoy tan feliz de compartir con ustedes #OPUSSessions, podrán experimentar cómo se creó Opus y conocerme de una manera completamente nueva

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La lista cuenta con las 20 giras mundiales más lucrativas, en ella encontrarás dos cifras, una corresponde al ingreso promedio de taquilla por ciudad y la otra equivale al promedio de costo por boleto.

La lista está hecha con base en la información proporcionada a Pollstar por promotores de conciertos y gerentes de recintos para la semana del 12 de febrero del 2020.

1. U2: seis millones 719 mil 086 dólares; 130.45 dólares.

2. Elton John: tres millones 281 mil 46 dólares; 141.53 dólares.

3. Andrea Bocelli: dos millones 114 mil 177 dólares; 165.49 dólares.

4. Post Malone: un millón 732 mil 321 dólares; 114.60 dólares.

5. Cher: un millón 727 mil 214 dólares; 130.67 dólares.

6. Little Mix: un millón 725 mil 453 dólares; 59.50 dólares.

7. Tool: un millón 505 mil 759 dólares; 108.17 dólares.

8. Jonas Brothers: un millón 495 mil dólares; 98.73 dólares.

9. André Rieu: un millón 418 mil 149 dólares; 86.91 dólares.

10. Shawn Mendes: un millón 251 mil 18 dólares; 70.28 dólares.

11. Michael Bublé: un millón 214 mil 470 dólares; 105.11 dólares.

12. Marc Anthony: un millón 148 mil 820 dólares; 106.39 dólares.

13. Bad Bunny: un millón 081 mil 567 dólares; 90.02 dólares.

14. Chris Stapleton: un millón 035 mil 842 dólares; 83.71 dólares.

15. The Black Keys: 97 mil 193 dólares; 104.43 dólares.

16. Trans-Siberian Orchestra: 946 mil 389 dólares; 64.67 dólares.

17. Twenty One Pilots: 815 mil 543 dólares; 73.46 dólares.

18. Scorpions; 783 mil 253 dólares: dólares 94.40 dólares.

19. Jerry Seinfeld: 629 mil 028 dólares; 120.16 dólares.

20. The World of Hans Zimmer: 578 mil 266 dólares; 68.20 dólares.

