VIDEO: Bad Bunny comienza los festejos del Día del Amor y la Amistad con su nueva canción ‘Ignorantes’.

El puertorriqueño Bad Bunny comenzó el pie derecho el Día del Amor y la Amistad, pues festeja su nueva canción titulada Ignorantes, con la cual hace colaboración con el cantante Sech.

Los fans de Bad Bunny se llevaron una gran sorpresa cuando lanzó el video oficial de su nuevo material, el cual ya había sido agendado desde hace un tiempo.

En esta nueva canción habla sobre el desamor, ya que su letra relata los conflictos que presentan las parejas a pesar de la gran química que existe entre ellos. Sin embargo, el ritmo que conjuntó con Sech pinta a que pronto será de las favoritas en las fiestas y antros.

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Todo parece que Bad Bunny estará lanzando poco a poco los sencillos que conformarán el álbum de este 2020, el cual será titulado YHLQMDLG, pues hace una semana también dio a conocer una nueva canción.

El viernes pasado publicó Loyal, la colaboración que tuvo con Drake y PARTYNEXTDOOR, y aunque es un ritmo más tranquilo a comparación de sus anteriores canciones, también fue de las más reproducidas a pocas horas.

Cabe recordar que, en el 2017, Bad Bunny ya había hecho una colaboración con el rapero canadiense Drake, en la canción Mía, la cual fue todo un éxito por el ritmo que realizaron.

Por su parte, Ignorantes ya ha conseguido más de 450 mil reproducciones en el canal oficial del cantante puertorriqueño y sólo han pasado unas pocas horas de su lanzamiento, así que todavía falta esperar a que el tiempo pase y las reacciones de los fans se dejen ver.

¿Será que este 2020 será un buen año para Bad Bunny? Pues también fue invitado sorpresa para presentarse en el show de medio tiempo en el Super Bowl, evento en el que compartió micrófonos con Shakira.

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