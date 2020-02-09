VIDEO: Bad Bunny se vuelve a unir al rapero Drake para lanzar su nuevo sencillo. ¿Ya lo escuchaste?

El intérprete Bad Bunny sorprendió a sus fans con la nueva colaboración que acaba de lanzar hace unos días, en la cual lo acompaña, por segunda vez, el rapero canadiense Drake.

Las dos grandes figuras de la música urbana ya habían trabajado juntos en el año del 2017 con su canción Mía, en la cual se le escuchó al rapero cantar en español, algo que causó un gran impacto entre sus fans.

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Ahora, el pasado jueves los cantantes compartieron en sus redes la noticia de que volvieron a unirse frente a los micrófonos al interpretar Loyal, letra de PARTYNEXTDOOR. En este remix existe una gran combinación de estilos que ya comienza a ser tarareado por el público, pues se encuentra el ritmo latino de Bad Bunny y el estilo singular de Drake.

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Y, aunque es un ritmo más tranquilo a comparación de la primera colaboración, también figura como la próxima canción que se escuchará en las fiestas.

Durante esta semana, Bad Bunny fue tendencia en redes tras su participación en el show de medio tiempo del Super Bowl, al cual fue invitado para cantar al lado de Shakira.

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