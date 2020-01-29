Barbie lanza muñecas incluyentes: con vitiligo y sin cabello, para promover y fortalecer la visión multidimensional de la belleza.

Barbie lanzó dos nuevos modelos de su icónico juguete para fortalecer la diversidad, que incluyen una muñeca sin cabello y otra que refleja el vitiligo.

La compañía fabricante, Mattel, detalló que el objetivo es presentar “una visión multidimensional de la belleza y de la moda”, a través de nuevas muñecas de su línea Barbie Fashionistas.

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A través de un comunicado, la empresa recordó que el vitiligo causa que algunas zonas de la de piel pierdan su pigmento, lo que se verá reflejado en uno de sus modelos, cuyo debut fue en el perfil de Instagram de Barbie el año pasado.

Respecto de la Barbie sin cabello, la compañía señaló que “si una niña está experimentando pérdida de cabello, por alguna razón, puede verse reflejada en la línea”.

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No es la primera vez que la marca se muestra incluyente, pues el año pasado se unieron a la gama Fashionistas una muñeca con una prótesis en la pierna y otra con una silla de ruedas.

Otras muñecas en la línea Fashionistas 2019 ofrecieron una variedad de apariencias, incluida la textura del cabello trenzado y tipos de cuerpo más realistas (con busto más pequeño, cintura menos definida y brazos más definidos).

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