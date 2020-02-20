FOTO: Batman y Catwoman se convertirán en papás, un nuevo integrante se unirá para salvar a Ciudad Gótica.

El escritor de DC Comics, Tom King, ha terminado una de las historias más populares de todos los tiempos; la cual le llevó algunos años concluir. Se trata del cómic principal de Batman en el que se enamora de una ladrona llamada Selina Kyle, pero es conocida como Catwoman. El amor comenzó desde el primer momento hasta ahora, en el que parece que ambos disfrazados se convertirán en papás.

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Tras la colaboración que ha estado haciendo al lado de Clay Mann, han querido darle un agradable final a esta historia de amor, trayendo a sus caóticas vidas a una hija, anunciando la llegada de su primer bebé, de un nuevo personaje y tal vez… ¿De una nueva heroína?

King se encargó de dar a conocer esta noticia a través de su cuenta oficial de Twitter en el que se muestra a Batman y Catwoman parados sobre una de las gárgolas de Ciudad Gótica. Bruce tiene abrazada a Selina por la espalda, mientras ella enseña su barriga de embarazada.

Esto sería parte de una minihistorieta que muy pronto se estará estrenando, sin embargo, Mitch Gerards dibujó a ambos recostados sobre un techo con poca ropa, insinuando que ese pudo haber sido el momento exacto en el que se dio la concepción.

Helena Wayne es el nombre de la hija de estos personajes, pero dicen que cuando llega un bebé, este siempre trae sorpresas y una de esas es la aparición de Mask of the Phantasm o también conocida como Andrea Beaumont, haciendo su debut en DC Comics.

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A pesar de la difícil relación que ha mantenido esta pareja y después de que ella lo dejara plantado en el altar, parece ser que la premonición que Bruce Wayne tuvo en Batman Annual #2 está a punto de cumplirse, pues ambos envejecerán juntos.