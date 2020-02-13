VIDEO: Billie Eilish anuncia estreno de la canción de James Bond y revela adelanto en redes sociales.

En un breve video, la cantante Billie Eilish sorprendió a sus fans con un avance de la nueva canción que prepara para la cinta número 25 de James Bond, No time to die.

A través de su cuenta de Instagram, la joven cantante y ganadora del Grammy decidió anunciar más detalles sobre su tema.

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La canción del tema para el @007 escrita por mi hermano y yo se titula ‘No time to die’ y se estrenará a nivel mundial mañana (jueves) a las 4 p.m

No time to die es la nueva cinta de James Bond que se estrenará en abril de este año, y con la cual Daniel Craig se despide del enigmático personaje.

Billie Eilish expresó su sentir sobre la cinta y lo que significa para ella.

Se siente loco ser parte de esto en todos los sentidos. Poder hacer la canción principal de una película que forma parte de una serie tan legendaria es un gran honor. James Bond es la franquicia cinematográfica más genial que jamás haya existido. Todavía estoy en ‘shock’

De esta forma, Billie Eilish se suma a la larga lista de estrellas que han formado parte de esta franquicia, pues en su momento han sumado sus voces artistas como: Madonna, Sam Smith, Shirley Bassey, Adele, Paul McCartney, entre otros.

Aunque es todo un honor pertenecer a esta franquicia, al parecer a Billie Eilish, junto con su hermano Finneas O'Connell, se encuentran "avergonzados".

En una reciente entrevista con Vogue, el hermano de la joven de 18 años confesó que se sienten avergonzados por llevarse las categorías más importantes en la ceremonia de los Grammy.

También reveló que esperaba que las victorias se dividieran más equitativamente entre los otros nominados.

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