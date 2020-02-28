VIDEO: La cantante Britney Spears subió el clip del momento exacto cuando se fractura el pie. Así fue.

La cantante estadounidense Britney Spears alarmó a sus seguidores de Instagram con una fractura en el pie que sufrió mientras hizo una rutina de baile. Ahora, la estrella pop compartió un video del momento exacto cuando sufrió el accidente:

¡¡¡¡No he bailado en seis meses, así que estaba a toda velocidad en este lugar!!!! Y si …. ¡¡¡¡Sé que estoy descalza ... no te rías, me acomodo mejor en el piso de esa manera!!!! PD: Se puede oír dónde me rompí el pie aquí ... ¡lo siento, es un poco ruidoso!

Te puede interesar:

VIDEO: "Ella es preciosa": Maribel Guardia responde a la íntima y contundente propuesta de Niurka Marcos.

Estas fueron las palabras de la celebridad que utilizó para mostrar su peligrosa rutina de baile. La famosa portó un top amarillo y un diminuto short negro que dejo ver sus largas piernas, mientras bailó al ritmo de su propia música.

El video ya cuenta con 5 millones de reproducciones, pues los fans notaron que incluso se escuchó el ruido del pie cuando se fractura: "Mejórate pronto", "Escuchen detenidamente", "Me da vida, recupérate", fueron algunos de los comentarios que los internautas dejaron en el clip.

Aún no se sabe a ciencia cierta sobre el estado de salud de la celebridad, pues lo único que sabemos es que mantiene un estilo de vida tranquilo y alejado de los paparazzis. Recientemente también publicó una foto en su cuenta de Instagram, mientras posa afuera de una iglesia:

Siempre me tomo el tiempo para ir a la iglesia, incluso en vacaciones

Expresó la diva de la música noventera quien es una de las artistas más reconocidas por sus éxitos, Toxic, Womanizer, Baby One More Time y Oops!I Did It Again.

Sus más de 23 millones de fans ya esperan nuevas noticias de la celebridad americana, pues ante este problema de salud les preocupa que tarde en regresar a la música.

También te puede interesar:

Mhoni Vidente vuelve a usar sus poderes predictivos y asegura que Angelique Boyer y Sebastián Rulli están esperando un bebé.

