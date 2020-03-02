Los chicos de BTS han estado emocionados por su nuevo álbum ‘Map of the Soul: 7’, aquí te revelamos algunos detalles de su diseño.

Los chicos de BTS han compartido su enorme felicidad al lado de todo su ARMY tras el lanzamiento de su nuevo álbum Map of the Soul: 7, antes de que se diera a conocer cómo luciría este nuevo disco, los fans comenzaron a hacer algunas especulaciones, pues como todos saben, este material representa algo muy importante para los chicos.

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Una de las primeras cosas que llamó la atención, fue el gran tamaño que este tendría, seguido del photobook que se había anunciado que sería parte del disco y que, a la vez, era algo raro que se incluyera al álbum, pero ahora son los detalles que han estado impactando a los seguidores.

Posterior al lanzamiento, los integrantes de Bangtan habían comentado lo importante que para ellos significaba el siete, pues es el número de miembros que conforman BTS, son siete años los que han estado juntos y siete las historias que contarían en el disco.

En la portada se puede apreciar el siete encima de varios diseños de esta misma cifra, distintos tonos, sombras y rasgos en los que identifica las diferencias de lo que se supone, sería un mismo logo.

Sparks Edition fue el encargado de crear el branding, material gráfico, diseño y fueron ellos los que nos mostraron el detrás de todo este proceso de arte en el que se involucraron con la banda perteneciente a BigHit Entertainment.

7, COMO UN CISNE QUE EXPRESA UN DESEO DE PUREZA Y PERFECCIÓN. 7, QUE SE ASEMEJA A UN CISNE Y BRILLANTE CISNE NEGRO. 7, QUE ACENTÚA LA MISIÓN DE LOS MIEMBROS CON UNA INTENSA BELLEZA EN LÍNEA RECTA, Y 7, QUE MUESTRA LA APARIENCIA ORIGINAL DE BTS

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방탄소년단의 이번 앨범 ‘MAP OF THE SOUL : 7’의 브랜딩과 아트워크, 디자인을 진행했습니다.

그림자와 페르소나 사이에서 끊임없이 자신들의 자아를 찾아가는 방탄소년단 멤버들의 데뷔 후 7년간의 이야기를 7이라는 브랜드 마크에 담았습니다.#방탄소년단 #bts #mapofthesoul7 #sparksedition pic.twitter.com/awEK31Yyd7 — sparks edition (@sparksedition) February 28, 2020

El estudio ha revelado que el numero 7 que aparece en el álbum, está conformado por 7 capas de distintos números siete, cada diseño y color, representa a cada uno de los idols, lo cual es que hace que tenga esa forma peculiar.

