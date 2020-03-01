Niall Horan estará ofreciendo una serie de conciertos en ciudades de México con su ‘Nice To Meet Ya Tour’.

Niall Horan es un cantante irlandés que alcanzó su popularidad gracias a la boy band británica de nombre One Direction de la que salieron solistas como Harry Styles y Zayn Malik; pese a la gran popularidad que alcanzaron hace algunos años, Niall regresa a la música con su Nice To Meet Ya Tour con la que piensa conquistar a México.

Te puede interesar:

Bad Bunny muestra indignación por el asesinato de la mujer transgénero Alexa durante una de sus presentaciones.

Su lanzamiento, que lleva el mismo nombre de la gira, ya ha alcanzado más de 30 millones de visitas en la plataforma de video YouTube.

Aquí vamos Nice To Meet Ya Tour. ¡Esto se está internacionalizando baby! Ni puedo esperar para verlos a todos

Fue el mensaje que dejó el cantante en sus redes sociales junto a una foto promocional en las que vienen las fechas y los lugares de sus próximas presentaciones. Horan estará visitando países como: Australia, Alemania, Holanda, Francia, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Italia, España, Rusia y países latinoamericanos en los que destacan Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y México.

Serán tres ciudades mexicanas que estarán disfrutando de la presencia de Niall Horan en el mes de diciembre, Monterrey el día 7, Guadalajara el 8 y terminando en la Ciudad de México el próximo 10 de diciembre del 2020 en el Palacio de los Deportes.

Temas como No Judgement y Too Much to Ask estarán sonando en tierras aztecas gracias a esta gira mundial que tiene planeado hacer para dar a conocer este segundo álbum como solista en el que, al parecer, le está yendo de maravilla.

También te puede interesar:

Billie Eilish: La chica que ha revolucionado el mundo de la música y de la moda por su peculiar manera de vestir.

El joven originario de Irlanda expandió su gira para festejar al lado de sus millones de fans su nuevo material discográfico y con el que se ha sentido muy contento tras el lanzamiento de su primer sencillo.

Al igual que Harry Styles, estaremos recibiendo a Niall Horan en las ciudades más grande de México. ¿Estás preparado para cantar a todo pulmón?

