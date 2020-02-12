Lanzarán para este febrero la nueva colección de figuras de Los Caballeros del Zodiaco. Entérate de los detalles.

Hace unos días se anunció que habrá una nueva colección de figuras de Los Caballeros del Zodiaco, la cual saldrá este mes de febrero, según se mencionó.

Saint Seiya es una serie de anime que, a pesar de los años que han pasado desde su surgimiento, sigue siendo bien aceptada por el público mexicano, por lo que saldrán a la venta nuevas figuras de los personajes de esta serie para que los fans tantos pequeños como grandes puedan tenerlos.

Esta surgirá de la mano de Bandai, compañía de juguetes que se encargará de elaborar cada uno de Los Caballeros del Zodiaco bajo la colección de Anime Heroes; las figuras medirán aproximadamente 16.5 centímetros y tendrán grandes detalles.

Bandai mencionó que cada muñeco tendrá 16 puntos de articulación para poder tener un mayor movimiento al momento de interactuar con estos. Además, sus armaduras tendrán alto nivel de detalle y acabados en tintes metálicos.

Cabe señalar que los muñecos saldrán poco a poco, por lo que ahora están confirmados sólo Aioros de Sagitario, Saga de Geminis y Seiya con su segunda armadura, los cuales podrán ser adquiridos en tiendas departamentales a partir de este 15 de febrero.