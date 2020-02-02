El Departamento Forense del condado de Los Ángeles, reveló la causa de la muerte de Kobe Bryant.

El helicóptero donde viajó Kobe Bryant descendió a una velocidad superior a 600 metros (2.000 pies) por minuto antes de estrellarse, según el Departamento Forense del Condado de Los Ángeles.

Se reveló que la causa de muerte del basquetbolista y de los demás pasajeros fue por ‘trauma contundente’ por lo que fallecieron de manera inmediata ante el impacto del medio de transporte.

Por su parte, Jennifer Homendy, investigadora de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), aclaró que fue un accidente de alto impacto y un descenso empinado.

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En el comunicado, se reveló que la empresa donde pertenecía el helicóptero de Kobe Bryant, no contaba con el permiso para que los pilotos volaran con instrumentos, ni volaran a baja altura.

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Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, murieron el pasado 26 de enero en Calabasas. Los forenses aún investigan un iPad y un teléfono móvil para encontrar más pruebas sobre la muerte del basquetbolista y los demás pasajeros.

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