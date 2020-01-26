Kobe Bryant, la estrella de la NBA, murió en un fatal accidente aéreo. Esto es lo que sabemos.

Kobe Bryant murió a los 41 años mientras viajaba con otras ocho personas y el piloto. Su helicóptero privado se precipitó contra el suelo y estalló en llamas.

El personal de emergencias que acudió al lugar del accidente confirmó que no había sobrevivientes.

El portal TMZ informó que Gianna Maria Onore, su hija de 13 años, también viajaba en el helicóptero.

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Antes de desplomarse, el motor del helicóptero hizo un sonido extraño. La causa del accidente está siendo investigada por las autoridades de Los Angeles.

El exjugador de los Angeles Lakers utilizaba habitualmente su helicóptero Sikorsky S-76 privado para desplazarse.

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Kobe Bryant fue un gran compañero en la NBA. Así lo demostró en su último post en redes sociales.

Tras la lamentable noticia, Los Lakers retiraron las dos camisetas de Kobe Bryant, la número 8 y la 24. Es el único jugador en la historia del equipo angelino que ha recibido ese honor.

Ver esta publicación en Instagram #8v24 Una publicación compartida por Kobe Bryant (@kobebryant) el 18 de Dic de 2017 a las 2:23 PST

En una conferencia de prensa se informó que la llamada al 911 se realizó por un incendio en la localidad de Calabasas. Los bomberos encontraron el helicóptero en llamas y sin sobrevivientes.

El sheriff de Calabasas, California se ha negó a ofrecer más detalles sobre las personas que murieron en el fatal accidente, pero confirmó que en la lista están Kobe Bryant, su hija Gianna Maria, un amigo de Bryant y su hija, también jugadora de baloncesto, mientras se trasladaban a un partido de baloncesto de las jovencitas.

Gigi, como le llamaban cariñosamente a Gianna, era la segunda hija, de cuatro que el exjugador de la NBA tuvo con Vanessa Bryant, quien le sobrevive junto a sus hijas Natalia Diamante, Bianka Bella y Capri Kobe.

El destino de Kobe Bryant se une al de otros jugadores de basquetbol que fallecieron en circunstancias trágicas, como el español Fernando Martín y el croata Drazen Petrovic.

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