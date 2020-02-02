VIDEO: Así honró el Super Bowl a Kobe Bryant y a su hija Gianna en el ‘Opening Night’. El tributo de la NFL.

Tras la muerte del basquetbolista Kobe Bryant y su hija de 13 años, Gianna, la NFL recordó a los fallecidos en el Opening Night o también conocido como día de medios.

Los organizadores del Super Bowl LIV recordaron al deportista con una foto en la pantalla principal del estadio de béisbol, Marlin Park: “Kobe Bryant 1978-2020”.

En el recinto se realizó un minuto de silencio para honrar la memoria del atleta y posteriormente el momento concluyó entre la porra de los asistentes que corearon: “Bryant, Bryant, Bryant”.

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Los fans de los equipos Kansas City y San Francisco también aplaudieron el homenaje a Kobe Bryant. Los equipos se disputarán la victoria esta tarde en el Hard Rock Stadium, en el esperado Super Bowl LIV.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020 a partir de las 17:00 horas.

The NFL held a moment of silence in honor of Kobe Bryant at Super Bowl Opening Night.



(via @NFL)pic.twitter.com/Mah4p2Ekcz — B/R Gridiron (@brgridiron) January 28, 2020

Famosos deportistas como Iker Casillas, LeBron James, Paul Gasol, Alex Márquez y Gerard Piqué, también expresaron sus condolencias hacia la familia de Bryant: su esposa, Vanessa y sus hijas Natalia, Bianka y Capri.

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