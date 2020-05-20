Conoce a la Avenger que tomará el lugar de Thanos y será la nueva villana en el Universo Cinematográfico de Marvel.

El equipo de los vengadores se ha caracterizado por haber enfrentado a grandes enemigos como Ultron o Thanos, pero en esta ocasión un nuevo villano del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) saldrá de los propios Avengers.

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Este villano tiene unos poderes que sobrepasan a la mayoría del equipo, sí, Scarlet Witch apunta a ser la nueva villana del MCU gracias a su talento y poder.

Hace un tiempo se especuló sobre la participación de Wanda en Doctor Strange in the Multiuniverse of Madness, sin embargo, Scarlet Witch, irá por el camino del mal siendo la nueva villana.

Sin embargo, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, reveló que los poderes de Wanda apenas empezaban a desarrollarse, por lo que esta nueva Scarlet Witch tendrá poderes que jamás se habían visto, pues ella estuvo a punto de vencer al propio Thanos. Pocos héroes podrán hacerle frente a esta Wanda pues sus poderes son de otro mundo.

Fuentes han confirmado que la participación de Wanda en Doctor Strange, trata sobre su pasado oscuro la cual abriría paso a House of Men donde la misma Scarlet Witch despoja a los mutantes del gen X, eliminando a los humanos y dejando solo mutantes vivos.

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Se espera que en Wanda Vision se expliquen las razones que la llevaron a ser una villana y desencadenar sus enormes poderes que posee, pues según Kevin Feige ni la propia Capitán Marvel tendría la capacidad para detenerla.

Los seguidores de los cómics esperan con ansias la fecha de estreno para conocer más sobre esta nueva faceta de Wanda ya que al tener esos poderes no sabe de lo que sería capaz ya que Marvel ha decidido liberar todo su potencial.

