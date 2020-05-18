¿Dragon Ball siendo parte del Universo DC Comics? Su aparición en una historieta sorprende a todos.

Varios fieles seguidores de DC Comics han encontrado la presencia de Goku, personaje principal de la manga escrita e ilustrada por Akira Toriyama Dragon Ball, en una historieta del universo.

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Dragon Ball Z, sin duda, es una de series más famosas de todos los tiempos, pues ha unido a millones de personas por todo el mundo, incluso, se confirmó que Goku existe en el gran Universo de DC Comics.

Es cierto que muchos seguidores tras saber la noticia esperan que Goku pueda luchar contra el increíble Superman, pues ambos son los personajes más fuertes de la historia, pero esto es algo imposible, sin embargo, los fans se conformaran con saber que Dragon Ball Z es parte del universo del Hombre de Acero.

El hijo de Clark Kent y Louis Lane es un fiel admirador de la serie pues en su habitación existen imágenes en donde aparece Goku y hace creer que Dragon Ball Z es parte de las páginas de DC Comics.

Aunque aún se necesitan más pruebas para saber que Dragon Ball Z existe en este Universo, en el número más reciente de The Flash presentó a Pied Piper tratando de arreglar la conexión de Barry Allen con Speed Force, advirtiéndole que cada que usa mucho su velocidad corre el riesgo de irse Super Saiyan.

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Además, Jon Kent es super fanático de Goku y de la Serie de Dragon Ball Z desde que era niño, por lo que es el cameo perfecto. Es un buen gesto para Dragon Ball Z ya que confirma que incluso en un Universo con Batman, Superman y Wonder Woman, Goku también existe.