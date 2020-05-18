El Universo Cinematográfico de Marvel se puso en contacto con Hugh Jackman para que, una vez más, sea Wolverine.

Los derechos de muchas historias de superhéroes han regresado a la compañía del ratón (Disney), entre esas se encuentra X-Men y de la que se espera que próximamente llegue con algo nuevo qué contar a la sala de cines. Sin embargo, se ha dado a conocer que ellos mismos han buscado a Hugh Jackman para que le de vida, una vez más a Wolverine.

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Lamentablemente las historias de los chicos mutantes han tenido un declive en las últimas entregas, pues hay que recordar que en el 2000 Bryan Singer fue el encargado de encaminarlas, pero esto cambió con la última cinta de Dark Phoenix.

Este filme obtuvo críticas que la destrozaron, catalogándola como la peor película de la saga y un fracaso en las taquillas de los cines a nivel mundial en el 2019. Algunas fans han creído que esta decaída se dio al saber que los derechos le corresponderían al Ratón más popular del mundo.

Ahora que las producciones están de vuelta al UCM, varios seguidores de los cómics y las historias en pantalla se han hecho la pregunta de sí Hugh Jackman regresará como Wolverine, uno de los personajes que más ha estado dentro de su vida.

We Got This Covered, uno de los portales más famosos de Estados Unidos, dijo que el productor de Marvel, Kevin Feige se puso en contacto con Jackman para hacerle la invitación de retomar la piel del superhéroe, Hugh lo rechazó.

A pesar de esto, hay una pequeña esperanza que los fanáticos no conocían, y es que se dice que el actor australiano no se cerró a las posibilidad de aparecer en una producción, aunque solamente se podría esperar verlo en algún cameo.

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Hugh Jackman supo cuál era el momento de que él y Logan se tuvieran que decir adiós, y fue justamente en la película del mismo nombre en la que, después de 20 años se separaron.

