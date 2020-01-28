‘Dear Basketball’ hizo historia en los premios Oscar: este es el corto con el que Kobe Bryant ganó una estatuilla dorada.

En la lista de reconocimientos del basquetbolista Kobe Bryant figura un premio Oscar, gracias al corto escrito, protagonizado, y narrado por él: Dear Basketball, dirigido por Glen Keane en el 2017.

El cortometraje dura 6 minutos y cuenta con música de John Williams. Narra la vida de Kobe, que desde niño soñó con convertirse en jugador profesional de la NBA: historia que le valió un premio Oscar a Mejor Corto Animado en la entrega número 90 de los Premios de La Academia.

They doubted a kid could make it in the NBA and he proved them wrong.



They doubted he could win a championship and he proved them wrong.



They doubted he could make movies and he won an Oscar.



Like all great artists, Kobe Bryant proved the doubters wrong.



Rest in peace. pic.twitter.com/1fYnKHbnt7 — The Academy (@TheAcademy) January 26, 2020

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La Academia emitió un emotivo mensaje en su cuenta de Twitter, dándole el último adiós a Black Mamba:

Dudaban que un niño pudiera llegar a la NBA y estaban equivocados. Dudaban que él podría ganar un campeonato y demostró que estaban equivocados. Dudaban que él podía hacer películas y ganó un Oscar. Como todos los grandes artistas, Kobe Bryant demostró que los escépticos estaban equivocados. Descansa en paz

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Kobe Bryant murió el pasado 26 de enero, junto a su hija Gigi de 13 años. El avión en el que viajaban se estrelló en la comunidad de Calabasas, California.

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