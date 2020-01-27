VIDEO: Kobe Bryant fue honrado por grandes celebridades durante de los Premios Grammy Awards 2020.

Los Grammy Awards 2020 son los premios que galardonan a grandes artistas de la industria musical. En esta ocasión, el furor por saber quiénes resultarían premiados como lo mejor en la música a nivel internacional se pausó para externar el dolor por la trágica muerte del jugador retirado de la NBA, Kobe Bryant.

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Kobe Bryant brilló con Los Angeles Lakers por 20 años, siendo uno de los más aclamados por la afición del deporte de todo el mundo. Grandes artistas como Alicia Keys y Boyz II Men se tomaron un momento para recordar al deportista.

Unos minutos en donde las celebridades se mostraron tristes ante tan lamentable suceso; la muerte de Bryant al lado de su segunda hija y otras cuatro personas, una noticia que llegó a las primeras horas del pasado domingo, 26 de enero.

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Tras la presentación, los seguidores del legendario Black Mamba comenzaron a reaccionar en las redes sociales, externando sus más sinceras condolencias. Por otro lado, otros deportistas como LeBron James o Tom Brady, entre otros, lanzaron mensajes en los que se podía ver que lamentaban el deceso de Kobe.

Aunque todavía no se dan a conocer las verdaderas razones que hicieron que el transporte aéreo cayera, fue un hecho que impactó a todo el mundo; incluso a quienes no se consideran grandes fanáticos del basquetbol.

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Seguimos lamentando el triste fallecimiento de Kobe Bryant y, al igual que todos, deseamos la pronta resignación de su familia y amigos.