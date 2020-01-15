¡Demi Lovato regresa a los escenarios! La cantante ya se prepara para los Grammy 2020 y sus fanáticos enloquecen.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, Demi Lovato anunció su regreso a los escenarios para la 62a. entrega de los Premios Grammy que se celebrarán el próximo 26 de enero del presente año.

Les dije que la próxima vez que escucharan de mí, estaría cantando en los Grammy

Te puede interesar:

Salma Hayek y su sexy escote roba miradas durante la alfombra roja de los premios Golden Globes 2020.

Esto expresó la cantante de Sorry Not Sorry en la publicación que ya cuenta con más de 1 millón de ‘me gusta’ y comentarios como "¡El escenario te está esperando y estarás brillando!", "¡Estoy orgullosa de ti" y "No puedo esperar para verte cantar".

El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Staples Center en los Los Ángeles y se presentarán artistas de la talla de Ariana Grande, Taylor Swift y Billie Eilish.

También te puede interesar:

Jennifer López asegura que hará, junto con Shakira, un espectáculo sin antecedentes durante el próximo Super Bowl

