Jennifer López asegura que hará, junto con Shakira, un espectáculo sin antecedentes durante el próximo Super Bowl

El Super Bowl es uno de los eventos deportivos más grandes del mundo, sin embargo, su medio tiempo se ha convertido en un espectáculo que incluso las personas, que no son adeptos al americano, buscan ver.

Por lo anterior, no es de extrañar que la NFL busque a distintos artistas para que amenicen el partido más importante de la temporada.

Para la sorpresa de muchos, desde hace unos meses, se reveló que Shakira y Jennifer López serían las que ocuparían los escenarios del medio tiempo.

Hasta el momento, Shakira no ha declarado nada ante los medios, no obstante, la puertorriqueña confirmó que se encuentra practicando largas jornadas desde finales de noviembre.

“Es similar a ganar un Oscar, no hay ningún evento que lo supere, lo mejor de todo es que se cuenta con una producción que no se puede comparar a ninguna gira mundial”, reveló la cantante de Booty.

Finalmente, Jennifer aseguró que este será el mejor show que cualquier artista haya dado.

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