Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

FOTO: La modelo Demi Rose sorprendió a sus fans de redes sociales tras posar con atrevido vestido.

Demi Rose publicó una cautivadora foto en su cuenta de Instagram que no dejó mucho a la imaginación, pues deja ver sus curvas.

Logo TVA
TV Azteca|TV Azteca

Escrito por: Redacción Azteca 7

A sus 24 años, Demi Rose es una de las modelos más famosas de redes sociales porque constantemente presume sus curvas y belleza. Basta con ver su perfil de Instagram, en donde hay varias imágenes donde posa con diminutos bikinis y entalladas prendas.

Muestra de ello es una foto en donde Demi Rose destaca su lado sexy al usar un vestido. La prenda muestra sus caderas y sus prominentes encantos gracias al escote.

Te puede interesar:

FOTO: Sarah Kohan, esposa de ‘Chicharito’, posa en Instagram con entallado vestido y luce su retaguardia.

Ver esta publicación en Instagram

So tell me I’m rare. 👼🏽 @fashionnova fashionnovapartner

Una publicación compartida por Demi 🌹 (@demirose) el

No cabe duda que sus fans quedan encantados con cada una de las publicaciones que comparte con ellos, ya que cientos de caballeros le escriben mensajes donde halagan su belleza y carisma.

Ver esta publicación en Instagram

🌹

Una publicación compartida por Demi 🌹 (@demirose) el

Demi Rose enloquece con sus curvas a sus fans, porque siempre se encuentra retando la censura de Instagram, aunque contrasta con su tierno rostro.

Ver esta publicación en Instagram

Wish I could think of a caption

Una publicación compartida por Demi 🌹 (@demirose) el

La joven influencer se lanzó a la fama gracias a Myspace y a su parecido con Selena Gomez, también por ser relacionada sentimentalmente con Tyga, exnovio de Kylie Jenner.

También te puede interesar:
FOTOS: Belinda posa en sexy bikini negro y sorprende a sus fans de redes sociales por su increíble silueta.