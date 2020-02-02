FOTO: La modelo Demi Rose sorprendió a sus fans de redes sociales tras posar con atrevido vestido.

A sus 24 años, Demi Rose es una de las modelos más famosas de redes sociales porque constantemente presume sus curvas y belleza. Basta con ver su perfil de Instagram, en donde hay varias imágenes donde posa con diminutos bikinis y entalladas prendas.

Muestra de ello es una foto en donde Demi Rose destaca su lado sexy al usar un vestido. La prenda muestra sus caderas y sus prominentes encantos gracias al escote.

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No cabe duda que sus fans quedan encantados con cada una de las publicaciones que comparte con ellos, ya que cientos de caballeros le escriben mensajes donde halagan su belleza y carisma.

Ver esta publicación en Instagram 🌹 Una publicación compartida por Demi 🌹 (@demirose) el 7 de Abr de 2019 a las 10:38 PDT

Demi Rose enloquece con sus curvas a sus fans, porque siempre se encuentra retando la censura de Instagram, aunque contrasta con su tierno rostro.

La joven influencer se lanzó a la fama gracias a Myspace y a su parecido con Selena Gomez, también por ser relacionada sentimentalmente con Tyga, exnovio de Kylie Jenner.

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