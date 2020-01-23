¿Duelo de duquesas? Este es el supuesto boicot de Meghan Markle hacia Kate Middleton que impresionó a los seguidores de ambas.

El día de ayer, Kate Middleton anunció uno de los proyectos más significativos de su carrera. Nos referimos a 5Big Questions, que radica en una encuesta de 5 preguntas para los padres del Reino Unido sobre los obstáculos enfrentados cuando crían a sus hijos menores de 5 años. Sin embargo, también se habla de un posible boicot por parte de Meghan Markle. Aquí la historia:

“¿Qué crees que es más importante para los niños que crecen en Reino Unido hoy en día para poder vivir una vida adulta feliz?” y “¿Qué periodo en la vida de un niño y joven crees que es el más importante para fomentar la salud y la felicidad en la edad adulta? Son algunos de los cuestionamientos que la Duquesa de Cambridge plantea para concientizar a los padres de familia sobre la educación que reciben sus hijos.

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Usuarios de las redes sociales aseguran que Meghan Markle trató de sabotear la labor de Kate, pues el mismo día la Duquesa de Sussex dio a conocer uno de sus proyectos más significativos.

Se trata de la visita de Markle al centro Mayhew en Kensal Green, una organización que ayuda a los animales en Londres. En las fotos, publicadas por la cuenta @sussexroyal, observamos a la duquesa con un perro:

La duquesa de Sussex, después de haber sido orgullosa patrona de Mayhew desde enero de 2019 y de comprender la conexión entre el bienestar animal y comunitario, aplaude a la gente de Mayhew por el trabajo vital que realizan todos los días. Desde gatos y perros que han encontrado nuevos hogares hasta casos de bienestar animal manejados en la comunidad

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Los seguidores de la familia real británica aseguraron que las fotos fueron tomadas hace un mes, y que Meghan Markle las publicó el mismo día de la labor de Kate para boicotearla.

Alguien es tan inseguro que cada vez que los Cambridge o Kate tienen un compromiso importante, publica el mismo día. ¿Coincidencia?

¿Así que tuviste estas fotos durante casi un mes pero las públicas durante el lanzamiento del proyecto de Kate? Interesante

Así se expresaron los usuarios de las redes sociales, que desde tiempo atrás aseguran una enemistad entre Kate y Meghan por motivos personales, incluyendo la competencia por la suma de seguidores en sus respectivas cuentas de Instagram.

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