VIDEO: Conoce la lujosa mansión donde vivirá el Príncipe Harry y Meghan Markle, tras su separación de la realeza.

Luego de que se diera a conocer que Meghan Markle y el Príncipe Harry se separaron de la realeza, la pareja decidió comenzar su vida en Canadá en una lujosa mansión.

Ahora, los ex Duques de Sussex se trasladaron a Norteamérica para iniciar su vida lejos de la realeza; sin embargo, lo harán en una increíble propiedad en Vancouver.

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De acuerdo ccon medios británicos, el Príncipe Harry y Meghan Markle vivirán en la zona de West, Vancouver, en donde se ubica la lujosa residencia.

Los duques se quedarán en esta mansión, la cual está valuada en $27.5 millones de dólares. Este lugar será el nuevo escenario donde crecerá su bebé, Archie.

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Además, el lujoso recinto cuenta con 6, 857 pies cuadrados y se encuentra en las zonas más prestigiosas de Vancouver.

Esta mansión ofrece una increíble vista al océano y cuenta con seis habitaciones y cinco baños en cuatro plantas, con ventanas panorámicas donde se pueden aprovechar los increíbles paisajes.

Mira cómo es el nuevo hogar del Príncipe Harry y Meghan Markle que tiene 108 años de antigüedad, 6 habitaciones y así luce por dentro.

Luego de la decisión que tomó el príncipe Harry y la duquesa de Sussex, Meghan Markle, de finalizar sus labores con la corona británica y mudarse a Canadá, han sido el foco de los medios en el mundo y ya está rondando en las redes sociales fotos y vídeos de su lujosa mansión pic.twitter.com/zUROoHTQ5L — VPItv (@VPITV) January 21, 2020

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