El Príncipe Harry y Meghan Markle demandarán a paparazzi por “acoso” debido a recientes fotos filtradas.

Hace unos días, se dio el anuncio de que el Príncipe Harry y su esposa Meghan Markle se separarían de la realeza para comenzar una nueva vida en Canadá; sin embargo, los paparazzi no se separan de ellos.

Luego de que un medio sensacionalista británico filtró las fotos donde aparece la Duquesa de Sussex caminando con su hijo Archie, mientras pasea a sus perros, esto provocó que el Príncipe Harry pensara en tomar acciones legales contra los medios de comunicación.

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De acuerdo con el diario The Guardian y el canal de televisión Sky News, los abogados de la pareja informaron que las fotos fueron tomadas sin el conocimiento de Meghan.

Las imágenes fueron captadas por un fotógrafo escondido entre los arbustos en la isla de Vancouver, lugar donde ahora se encuentran los Duques de Sussex.

Medios informaron que la firma de abogados Schillings, que representa al matrimonio, envió una carta a la prensa donde señala que "se tomarán medidas" si compran o difunden fotografías en donde aparece Meghan Markle mientras pasea a sus perros.

#MeghanMarkle mujeeerrr, el chamaco se te cae! 🙀 pic.twitter.com/Qc0GRwqdu7 — α η ∂ я ε α (@theysaydontrust) January 21, 2020

Recordemos que esta no es la primera vez que la pareja pide que no sean acosados. En Otoño pasado, el Príncipe Harry enfureció contra los medios británicos por la invasión de privacidad y espiar llamadas telefónicas.

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