¡Increíble! La familia de Kobe Bryant enfrenta conflicto legal luego de su muerte. Aquí los detalles.

Kobe Bryant murió el pasado 26 de enero cuando su helicóptero colapsó en Calabasas, California; ahí también falleció su hija de 13 años Gianna.

También murieron otras siete víctimas: John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Christina Mauser, Payton Chester, Sarah Chester y Ara Zobayan.

Luego del emotivo mensaje que compartió en redes sociales, Vanessa rompió el silencio sobre la muerte de Kobe Bryant y rinde un homenaje al exjugador de los Lakers y habla sobre su hija de 13 años.

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Gracias por todas las oraciones. En definitiva, las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina muerte de mi adorado esposo Kobe, el increíble padre de nuestras hijas, y de mi hermosa, dulce Gianna, una adorable, atenta y maravillosa hija e increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri

Vanessa Bryant también ofreció su apoyo a los familiares de las otras víctimas, invitando a sus fans a realizar donaciones através de la Fundación Mamba Sports.



Familia de Kobe Bryant enfrentan una demanda tras la muerte de la estrella de la NBA

Los familiares de las víctimas que murieron en el accidente buscan realizar una demanda en contra del exjugador.

Una cadena de televisión estadounidense informó que buscan "hacer justicia" con respecto a las muertes de las víctimas.

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En caso de que entablen alguna demanda se deberá esperar a que se resuelvan varias dudas con respecto al accidente.

Primero se deberán resolver varias incógnitas, las cuales tardarían de ocho a diez meses; el tiempo que se necesita para saber exactamente quién es el responsable del accidente.

Unos de los abogados de la firma de Muñoz and Muñoz de Los Angeles dijo lo siguiente:

No es normal que un helicóptero caiga del cielo, no es normal. Sí, tienen que meter una demanda contra esta compañía. Cuando ya podamos saber quién es el dueño del helicóptero, una persona puede traer una demanda contra esa compañía, o si es una persona privada como Kobe podrían traer el caso contra esa persona. Tienen 2 años desde el día del accidente para traer la demanda

Hasta el momento Vanessa Bryant no ha dado declaración alguna sobre esta demanda; sin embargo, se espera en las próximas semanas brinde alguna declaración al respecto.

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