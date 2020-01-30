“Estamos completamente devastadas”: Vanessa Bryant habla por primera vez tras la muerte de su esposo Kobe Bryant.

Después de atravesar por difíciles días, la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, habló al respecto mediante una publicación de su cuenta de Instagram, en la que sus palabras mostraban tristeza, pero también gratitud por todo el apoyo que ha recibido.

Vanessa, como sus pequeñas hijas, se encuentra en un momento completamente trágico debido a las pérdidas que sufrieron el fin de semana pasado, pues no sólo se fue Kobe, sino Gigi, una de las hijas de la familia, siendo así que la esposa se había mantenido alejada de las redes sociales, hasta hace unos momentos que expresó su dolor.

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Bryant decidió publicar una foto familiar en su cuenta de Instagram para dar un mensaje sobre cómo ha sido este proceso y para agradecer todas las muestras de cariño hacia los integrantes de su familia.

"Gracias por todas las oraciones. En definitiva, las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina muerte de mi adorado esposo Kobe, el increíble padre de nuestras hijas, y de mi hermosa, dulce Gianna, una adorable, atenta y maravillosa hija e increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri", dijo Vanessa.

Expresó que también se encuentra en profunda tristeza por el dolor de las familias que también perdieron a sus seres queridos durante ese accidente aéreo, y mencionó que no encuentra palabras para describir el dolor que siente, por lo que desearía que todavía estuvieran con ellas.

Asimismo, relató que ha sido complicado comenzar a pensar en una vida sin Kobe Bryant y su hija; sin embargo, tanto ella como sus demás hijas se despiertan tratando de salir adelante y pensando que ahora ellos iluminarán sus caminos.

Nuestro amor por ellos es infinito, es decir, inconmensurable. Yo simplemente desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros por siempre

Finalmente, pidió al público en general respetar la privacidad de la familia en estos momentos y señaló que se abrió una recaudación en la fundación Mamba Sports para apoyar a las familias que también se vieron afectadas. No obstante, familiares, amigos y fans de la leyenda de basquetbol le dejaron algunos comentarios como apoyo tras desgarradoras palabras.

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