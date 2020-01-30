“Estamos completamente devastadas”: Vanessa Bryant habla por primera vez tras la muerte de su esposo Kobe Bryant.
Desde el domingo pasado, día en que sucedió el accidente del basquetbolista, su esposa se había mantenido alejada de las redes, hasta hace unos momentos que expresó su dolor.
Después de atravesar por difíciles días, la esposa de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, habló al respecto mediante una publicación de su cuenta de Instagram, en la que sus palabras mostraban tristeza, pero también gratitud por todo el apoyo que ha recibido.
Vanessa, como sus pequeñas hijas, se encuentra en un momento completamente trágico debido a las pérdidas que sufrieron el fin de semana pasado, pues no sólo se fue Kobe, sino Gigi, una de las hijas de la familia, siendo así que la esposa se había mantenido alejada de las redes sociales, hasta hace unos momentos que expresó su dolor.
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Bryant decidió publicar una foto familiar en su cuenta de Instagram para dar un mensaje sobre cómo ha sido este proceso y para agradecer todas las muestras de cariño hacia los integrantes de su familia.
"Gracias por todas las oraciones. En definitiva, las necesitamos. Estamos completamente devastadas por la repentina muerte de mi adorado esposo Kobe, el increíble padre de nuestras hijas, y de mi hermosa, dulce Gianna, una adorable, atenta y maravillosa hija e increíble hermana para Natalia, Bianka y Capri", dijo Vanessa.
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My girls and I want to thank the millions of people who’ve shown support and love during this horrific time. Thank you for all the prayers. We definitely need them. We are completely devastated by the sudden loss of my adoring husband, Kobe — the amazing father of our children; and my beautiful, sweet Gianna — a loving, thoughtful, and wonderful daughter, and amazing sister to Natalia, Bianka, and Capri. We are also devastated for the families who lost their loved ones on Sunday, and we share in their grief intimately. There aren’t enough words to describe our pain right now. I take comfort in knowing that Kobe and Gigi both knew that they were so deeply loved. We were so incredibly blessed to have them in our lives. I wish they were here with us forever. They were our beautiful blessings taken from us too soon. I’m not sure what our lives hold beyond today, and it’s impossible to imagine life without them. But we wake up each day, trying to keep pushing because Kobe, and our baby girl, Gigi, are shining on us to light the way. Our love for them is endless — and that’s to say, immeasurable. I just wish I could hug them, kiss them and bless them. Have them here with us, forever. Thank you for sharing your joy, your grief and your support with us. We ask that you grant us the respect and privacy we will need to navigate this new reality. To honor our Team Mamba family, the Mamba Sports Foundation has set up the MambaOnThree Fund to help support the other families affected by this tragedy. To donate, please go to MambaOnThree.org. To further Kobe and Gianna’s legacy in youth sports, please visit MambaSportsFoundation.org. Thank you so much for lifting us up in your prayers, and for loving Kobe, Gigi, Natalia, Bianka, Capri and me. #Mamba #Mambacita #GirlsDad #DaddysGirls #Family ❤️
Expresó que también se encuentra en profunda tristeza por el dolor de las familias que también perdieron a sus seres queridos durante ese accidente aéreo, y mencionó que no encuentra palabras para describir el dolor que siente, por lo que desearía que todavía estuvieran con ellas.
Asimismo, relató que ha sido complicado comenzar a pensar en una vida sin Kobe Bryant y su hija; sin embargo, tanto ella como sus demás hijas se despiertan tratando de salir adelante y pensando que ahora ellos iluminarán sus caminos.
Nuestro amor por ellos es infinito, es decir, inconmensurable. Yo simplemente desearía poder abrazarlos, besarlos y bendecirlos. Tenerlos aquí con nosotros por siempre
Finalmente, pidió al público en general respetar la privacidad de la familia en estos momentos y señaló que se abrió una recaudación en la fundación Mamba Sports para apoyar a las familias que también se vieron afectadas. No obstante, familiares, amigos y fans de la leyenda de basquetbol le dejaron algunos comentarios como apoyo tras desgarradoras palabras.
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