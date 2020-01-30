Pitbull y Beyoncé, ¿subirán al escenario junto a JLo y Shakira en el show del Super Bowl LIV? Filtran información.

Se filtró la supuesta lista de canciones que tendrá el show de medio tiempo del Super Bowl LIV. Los rumores apuntan a que Jennifer Lopez y Shakira tendrán otros invitados sorpresa.

En la lista se observa el nombre de otros cantantes como Beyoncé, Pitbull y Wyclef Jean, con interpretaciones de 'On The Floor', 'Booty', 'Chantaje', 'Beautiful Liar', entre otras.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Se rumora que JLo abrirá el show de medio tiempo del Super Bowl con 'Get Right' y después 'Waiting for Tonight'.

Después subiría al escenario del Hard Rock Stadium en Miami Shakira para cantar 'She Wolf' y después 'Powerful', acompañada de Nicki Minaj.

Seguido en solitario un medley de 'Chantaje' y 'La Tortura' como introducción a Beyoncé con 'Beautiful Liar'.

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Finalmente, el cierre estaría a cargo de Shakira con 'Hips Don´t Lie' compartiendo micrófono con Wyclef Jean.

Cabe destacar que esta lista de canciones no está 100% confirmada y podría tratarse solo de una especulación de los fans.

Lo único confirmado son los ensayos de JLo y Shakira y el anuncio de que Los Tigres Del Norte se sumarán al espectáculo del Super Bowl LIV con una participación en video.

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