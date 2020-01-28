FOTOS: Jimmy Garoppolo, quaterback de los 49ers tiene una gran lista de fans. ¡Mira sus fotos más sexys!

Jimmy Garoppolo, de 28 años, es una de las figuras del deporte más conocidas a nivel mundial y el próximo 2 de febrero lo veremos jugar con los 49ers de San Francisco, en el Hard Rock Stadium de Miami, contra los Kansas City Chiefs.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Sin duda, este guapo quarterback, será motivo para que más una dama decida encender la televisión y deleitarse la pupila durante el LIV Super Bowl.

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A Jimmy Garoppolo se le ha relacionado con la modelo Alexandra King, con quien se dejó ver muy enamorado desde febrero de 2018.

Tras su ruptura, comenzó a salir con la actriz porno Kiara Mia. Fue tanto el revuelo que causó esta nueva relación que decidió también terminar con ella.

Desde entonces, el sexy quarterback decidió mantener su vida amorosa fuera de los reflectores y ahora es mucho más discreto.

Estas son sus fotos más sexys:

Ver esta publicación en Instagram ✈️✈️ Una publicación compartida por Jimmy Garoppolo (@jimmypolo10) el 16 de Sep de 2017 a las 4:26 PDT

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