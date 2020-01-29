FOTOS: Patrick Mahomes, el quarterback de Kansas City, es la esperanza del equipo en el Super Bowl.

Patrick Mahomes llegó a la NFL en 2017 y desde su primera temporada demostró que podría convertirse en un líder en el terreno de juego para los Kansas City Chiefs.

Sigue la transmisión en vivo del LIV Super Bowl en Azteca 7. La cita es el domingo 2 de febrero de 2020.

Este fin de semana, Mahomes es el hombre a seguir por parte de Kansas City y en quien se recargan las esperanzas de los Chiefs de ganar el Super Bowl LIV.

Kansas City tardó 50 años en regresar a la disputa de un Super Bowl, desde que derrotaron a los Minnesota Vikings para su único campeonato en 1970.

Te puede interesar:

Receta para preparar el mejor guacamole para disfrutar del LIV Super Bowl entre San Francisco y Kansas City.

En su segunda temporada, Patrick Mahomes logró 50 pases de touchdown, pero al enfrentarse a Tom Brady terminó la oportunidad de llegar al Super Bowl. Ahora, ese sueño está a punto de consolidarse no solo con la final, sino con la esperanza de alzar el trofeo Vince Lombardi.

El quarterback de 24 años tiene un año más en su contrato de novato, pero la organización de Kansas City llevará con calma el nuevo acuerdo del pasador, aunque ya se especula que podría ser el digno sucesor de Tom Brady, quien con 42 años está muy cerca de su retiro.

Estas son sus fotos con más estilo de Patrick Mahomes dentro y fuera del campo:

El reto de Patrick Mahomes es derrotar al cinco veces ganador del Super Bowl: los San Francisco 49ers, liderado por Jimmy Garoppolo, ¿quién será el ganador el próximo domingo?

También te puede interesar:

FOTOS: Inés Sainz, la comentarista deportiva del LIV Super Bowl, luce muy sexy en su Instagram. ¡Compruébalo!