FOTO: Captan a Christina Aguilera junto a su exesposo Jordan Bratman y las redes enloquecen.

La última publicación de Christina Aguilera en Instagram dio de qué hablar a los usuarios de la red social, pues la cantante aparece junto a su exesposo Jordan Bratman, en el cumpleaños número 12 de su hijo Max.

En la foto podemos ver a la pareja y al niño junto a un pastel de cumpleaños, “hacemos que las familias mezcladas funcionen. Es una cosa hermosa”, expresó la cantante de Beautiful en la publicación que ya cuenta con más de 200 mil me gusta.

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Algunos usuarios celebraron la decisión de la famosa por llevar una buena relación con su exesposo de quien se separó en 2010 cuando el pequeño Max tenía tan solo dos años de edad.

Esto es muy hermoso, desearía tener una familia funcional y saludable. El hecho de que dejes a un lado los sentimientos y todas esas cosas por el bien de tu familia es increíble. ¡También es realmente agradable ver a Jordan!

Este fue uno de los comentarios de los seguidores de Aguilera. Mientras tanto, otros fans aplaudieron la decisión de la actriz por establecer una relación sana con Jordan sin resentimientos.

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