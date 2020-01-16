¿Fan de JLo? Jennifer López publica su número de teléfono para que sus seguidores puedan comunicarse con ella.

Jennifer López causó un gran revuelo entre el público, pues mediante su cuenta de Instagram dio a conocer su número de teléfono para que sus fanáticos puedan comunicarse con ella.

La actriz se ha consagrado como una de las actrices más selectas dentro del mundo del espectáculo a nivel internacional, pues tanto su belleza como su talento la han encaminado a grandes proyectos.

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Por lo mismo, su fama sigue en aumento junto con sus éxitos; pese a ello, no deja de lado su característica sencillez. JLo siempre se mantiene activa y cercana con su comunidad de fans que en todo momento la ha apoyado, por lo que esa interacción quiere mantenerla más cerca y para ello dio una gran sorpresa.

Jennifer López compartió su número de teléfono en la descripción de su cuenta de Instagram y de inmediato se volvió tendencia. Varios internautas no desaprovecharon la oportunidad de comunicarse con ella y aseguraron que los mensajes sí han llegado a ser contestados.

Actualmente, la actriz se encuentra en medio de un lío judicial, pues recibió una demanda millonaria por su reciente película Hustlers, la cual estuvo nominada en algunas categorías de los Golden Globes.

Este conflicto se debió a que la famosa ex stripper, Samantha Barbash, acusa a la actriz de ocupar la historia de su vida sin su consentimiento y alterar algunos hechos que perjudican su imagen.

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