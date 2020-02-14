FOTO: Courteney Cox se disfraza de Jennifer Aniston para felicitarla por su cumpleaños y los fans enloquecen.

Courteney Cox sorprendió en las redes sociales al aparecer disfrazada de Jennifer Aniston para felicitar a la actriz por su cumpleaños número 51, lo cual hizo que sus fans enloquecieran.

Y es que los lazos que formaron las actrices en la serie Friends son muy sólidos, prueba de ello son las constantes fotos que tanto Courteney como Jennifer comparten sobre sus vivencias en el programa.

Pues en esta ocasión, Courteney Cox, quien interpreta a Mónica en la famosa serie, decidió disfrazarse de Jennifer Aniston para desearle un feliz cumpleaños, momento que inmortalizó con una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

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No importa cuánto lo intentes. Sólo hay una Jennifer Aniston. ¡Feliz cumpleaños mi querida amiga, te amo!

Sin embargo, Courteney no fue la única de sus amigos que la felicitó, pues el actor Matthew Perry, quien interpretó a Chandler en la serie, posteó una foto retro donde ambos posan juntos con el mensaje: “Feliz cumpleaños Jenny”.

Además, la cumpleañera compartió en sus historias de Instagram un collage con muchas de las felicitaciones que recibió, y le agradeció a todos por sus creativas maneras de desearle un happy birthday.

Recientemente, Jennifer Aniston celebró su cumpleaños número 51, posando para una revista donde lució una figura espectacular y en la que, además, compartió su secreto para ser mantenerse siempre alegre.

En la entrevista, la actriz agradeció a sus padres por todo lo vivido, pues dijo que todas las situaciones que pasó influyeron para que ella formara el carácter que la identifica.

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