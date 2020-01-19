FOTO: Demi Rose posa con sensual bikini y enciende la temperatura en las redes sociales. ¡Así luce la modelo!

No es la primera vez que Demi Rose nos sorprende con fotos que dejan ver su trabajada silueta y sus torneadas piernas, pues en más de una ocasión nos ha mostrado sus viajes a la playa donde posa con diminutos bañadores. En esta ocasión, la modelo subió una foto a su cuenta de Instagram donde posa con un bikini en Laguna Beach, California.

El outfit de dos piezas está firmado por Fashion Nova y es en color nude como muchos de los bikinis de Rose que abarcan desde los estampados con animal print y hasta los de colores neutros como el negro y blanco.

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La publicación ya cuenta con más de 400 mil me gusta y comentarios de otras modelos que reafirman su amistad con la también influencer: “Eres un ángel literalmente, te extraño” y “Eres mi esposa”, por parte de Ana Paula Saenz.

La modelo también es fan de mostrarnos sus diferentes estilos de maquillaje que dejan ver la increíble habilidad que tiene para iluminar su rostro. En otras fotos, podemos observarla con mini vestidos y otros outfits que la colocan como una de las influencers favoritas del público.

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