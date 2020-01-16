VIDEO: ‘El Escorpión Dorado’ se depila el pecho con la forma del rostro de Will Smith.

El personaje El Escorpión Dorado, del famoso youtuber Alex Montiel, invitó a los protagonistas de Bad Boys For Life a participar en su canal, sin embargo, ambos se llevaron una sorpresa.

El Escorpión Dorado aprovechó el momento para demostrar que es fan de Will Smith, pues se depiló el pecho para retratar el rostro del Príncipe Del Rap.

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A través de redes sociales, se mostró la foto donde el personaje de Alex Montiel muestra su vello en el pecho con la cara de Smith.

Nunca había visto eso. Sin duda hará más fuerte nuestra amistad

En el video de YouTube el influencer recibió varios consejos de Martin Lawrence y Will para ser un chico malo.

Debes de tener actitud, tu manera de caminar es muy importante, tienes que hacerlo como alguien malo, todo depende de cómo te muevas, debe haber mucha confianza, muerde tu labio

La segunda parte de Bad Boys For Life se estrenará en México el próximo 17 de enero y contará con las actuaciones de las actices mexicanas Kate de Castillo y Paola Núñez.

AQUÍ LA IMAGEN:

MIRA LA SORPRESA DE AMBOS ACTORES: