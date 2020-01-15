FOTOS: Primeras imágenes de Meghan Markle captada en Canadá, tras su renuncia a la Realeza Británica.

Meghan Markle, quien todavía porta el título de Duquesa de Sussex, sorprendió a todos al dejarse ver en su nuevo estilo de vida en Canadá tras su renuncia a la Realeza Británica, la cual la mantenía presionada por el importante rol que debía cumplir junto con su esposo, el Príncipe Harry.

Los Duques de Sussex siguen en el ojo del huracán, debido a la impactante decisión que tomaron sobre buscar una independencia económica y alejarse de la familia real británica, la cual es comandada por la Reina Isabel II.

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En estos días, ha sido un ir y venir de rumores y noticias respecto a la forma en que se lo tomó la Corona, y sobre los planes que la pareja tiene para su nueva vida.

Cabe recordar que Meghan Markle dejó Reino Unido la semana pasada mientras que su esposo Harry, quien aún cuenta con el título de Príncipe, se quedó para arreglar los asuntos políticos con su familia. Hasta el momento, se desconocen los planes que los Duques de Sussex tienen; sin embargo, se ha dicho que la ex actriz ya firmó contrato para un proyecto de Disney.

En tanto, ya salieron las primeras imágenes de Meghan en Canadá y han causado revuelo por el aspecto que mostró, pues luce más brillante y sonriente que nunca. Aprovechó su estancia en aquel país para empezar con obras sociales, algo que siempre ha caracterizado a la pareja porque mantienen una participación activa dentro de organizaciones sociales.

Fue así que Meghan Markle visitó un refugio de mujeres que viven en los barrios más pobres de Canadá, llamado Downtown Eastside Women´s Centre, un lugar donde buscan dar asesorías, alojamiento y pláticas sobre el empoderamiento a mujeres en situación vulnerable. La visita de la Duquesa quedó registrada en una fotografía que fue publicada por la misma organización en su cuenta.

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