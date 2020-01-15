FOTOS: Ezra Miller sorprende al aparecer como Flash en serie ‘Crisis en Tierras Infinitas’ y vuelve locos a los fans de DC.

Uno de los crossovers que se quedarán en la memoria es el que realizaron Ezra Miller y Grant Gustin dentro del universo de DC Comics, ya que ambos se unieron en una escena de Crisis en Tierras Infinitas.

Recordemos que Ezra Miller personificó a Flash en la pantalla grande y Grant Gustin interpretó al mismo héroe de DC, pero en una serie de televisión.

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Crisis en Tierras Infinitas (‘Crisis on Infinite Earths’) inició el pasado 8 de diciembre, con el encuentro de los superhéroes de distintas tierras alternativas.

Esta nueva serie es un crossover entre Arrow, Legends of Tomorrow, The Flash, Supergirl y Batwoman.

¿Flash se encuentra con Flash?

En un video difundido en redes sociales se muestra a Ezra Miller y a Grant Gustin, ambos en sus personajes de Flash, tener un breve momento durante una parte del episodio.

¡BOOM! Ezra Miller hace una aparición en #CrisisOfInfiniteEarths y Grant Gustin le dice su nombre de superhéroe: #TheFlash! pic.twitter.com/oiEX6kALd2 — La Covacha 🎆 (@lacovachamx) January 15, 2020

Ante la escena, los fans reaccionaron de manera emotiva al sorpresivo instante que se convirtió rápidamente en trending topic en Twitter.

El actor Grant Gustin compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes inéditas sobre el detrás de cámaras con Ezra Miller. Fotos que agradecieron los fans de DC.

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