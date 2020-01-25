A Billie Eilish y Lizzo, las favoritas en los Grammy 2020, las rodean rumores de abuso sexual y corrupción. ¿De qué las acusan?
Las famosas son las grandes favoritas para coronarse durante la ceremonia de los Grammy 2020, pero lo que más destaca de esta edición son las denuncias de abuso sexual y corrupción.
Este domingo 26 de enero se celebrarán los Grammy 2020, donde se premiará a lo mejor de la música y a sus jóvenes talentos como Billie Eilish y Lizzo.
Pero a esta edición la envuelven denuncias de corrupción y abuso sexual.
No te pierdas la transmisión en vivo de los Oscar 2020. La cita es el próximo domingo 9 de febrero por Azteca 7.
Deborah Dugan, la primera mujer en presidir la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación, presentó una denuncia por discriminación poco después de que fuera suspendida en el cargo a 10 días de la premiación.
Dugan asegura que fue obligada a abandonar el cargo tras alertar sobre casos de acoso sexual e irregularidades en la votación de los Grammy.
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Deborah Dugan culpó a su predecesor, Neil Portnow, de haber violado a una música extranjera cuyo nombre permanece anónimo, una acusación que el exejecutivo tachó de "ridícula y falsa".
En esta edición de los Grammy, la lista de nominados la dominan artistas jóvenes y debutantes. La rapera Lizzo, de 31 años, lidera con ocho candidaturas; mientras que la iconoclasta Billie Eilish, de 18, y la sensación Lil Nas X, de 20, le siguen con seis cada uno.
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OFFICIAL: An all-star tribute to the late, GRAMMY-nominated @NipseyHussle to take place on the #GRAMMYs! 💙 Set to pay posthumous honor to the current three-time GRAMMY nominee are @KirkFranklin, @DJKhaled, @JohnLegend, @MeekMill, @RoddyRicch and @YG. 🎶 Watch the 62nd GRAMMY Awards this Sunday on @cbstv.
Las jóvenes promesas musicales se enfrentan a famosos consolidados en la música como Ariana Grande y Beyoncé. Entre los latinos destaca Maluma. Bad Bunny y J Balvin también están en competencia, así como Rosalía.
El director de Premios de la Academia, Bill Freimuth, negó cualquier irregularidad en el proceso de nominación y premiación en los que destacan históricamente hombres blancos.
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