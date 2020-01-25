A Billie Eilish y Lizzo, las favoritas en los Grammy 2020, las rodean rumores de abuso sexual y corrupción. ¿De qué las acusan?

Este domingo 26 de enero se celebrarán los Grammy 2020, donde se premiará a lo mejor de la música y a sus jóvenes talentos como Billie Eilish y Lizzo.

Pero a esta edición la envuelven denuncias de corrupción y abuso sexual.

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Deborah Dugan, la primera mujer en presidir la Academia de las Artes y Ciencias de la Grabación, presentó una denuncia por discriminación poco después de que fuera suspendida en el cargo a 10 días de la premiación.

Dugan asegura que fue obligada a abandonar el cargo tras alertar sobre casos de acoso sexual e irregularidades en la votación de los Grammy.

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Deborah Dugan culpó a su predecesor, Neil Portnow, de haber violado a una música extranjera cuyo nombre permanece anónimo, una acusación que el exejecutivo tachó de "ridícula y falsa".

En esta edición de los Grammy, la lista de nominados la dominan artistas jóvenes y debutantes. La rapera Lizzo, de 31 años, lidera con ocho candidaturas; mientras que la iconoclasta Billie Eilish, de 18, y la sensación Lil Nas X, de 20, le siguen con seis cada uno.

Las jóvenes promesas musicales se enfrentan a famosos consolidados en la música como Ariana Grande y Beyoncé. Entre los latinos destaca Maluma. Bad Bunny y J Balvin también están en competencia, así como Rosalía.

El director de Premios de la Academia, Bill Freimuth, negó cualquier irregularidad en el proceso de nominación y premiación en los que destacan históricamente hombres blancos.

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