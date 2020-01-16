Confirman participación de Rosalía en la gala de los Grammy 2020. ¡Así recibió la noticia la cantante española!

Rosalía recibió con mucho amor el anuncio de su participación en la gala de los Grammy 2020. La cantante española tiene dos nominaciones, que incluyen Mejor Nuevo Artista, una de las cuatro categorías principales.

La intérprete de Malamente y Con Altura compite a Mejor Artista con Black Pumas, Billie Eilish, Lil Nas X, Lizzo, Maggie Rogers, Tank and the Bangas y Yola.

Destaca que es la primera candidata con un álbum completamente en español en la historia de las nominaciones del Grammy.

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Rosalía, reconocida por su mezcla de ritmos flamencos y urbanos, también está nominada a Mejor Álbum De Rock, Música Urbana o Alternativa Latina por El Mal Querer, su disco que ganó el Latin Grammy al Álbum Del Año.

En esta última categoría, sus rivales son Bad Bunny con X 100PRE, J Balvin y Bad Bunny con Oasis, Flor de Toloache con Indestructible e iLe con Almadura.

Durante el 2019, Rosalía tuvo una gira por 16 países, un cameo en la cinta de Pedro Almodóvar Dolor y Gloria, además de participar en los festivales de Lollapalooza y Coachella y resultar la máxima ganadora del Grammy Latino.

A sus 26 años es considerada la mayor estrella musical de España en lo que va de siglo, muy alejada de sus inicios como una cantante de flamenco que era solo conocida en su natal Barcelona.

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