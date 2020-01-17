El juicio contra Harvey Weinstein está casi listo; ya hay cinco personas listas para ser parte del jurado.

Desde hace algunos días se ha especulado quienes serían los integrantes del jurado en el juicio por abusos sexuales contra Harvey Weistein, el famoso productor de cine que ahora ha caído en desgracia.

A lo largo de la semana, se llamó a la Suprema Corte a más de 200 personas que podrían integrar el tribunal. Sin embargo, bastó sólo unas horas para que 60 personas fueran descartadas, entre las que destaca la modelo Gigi Hadid, una de las involucradas.

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Por otro lado, James Burke, el juez que lleva este caso, aseguró que el resto de la jornada estaría dedicada a los 140 candidatos restantes. Asimismo, afirmó que, si la persona había sido abusada sexualmente, no era un impedimento para descalificar el juicio de una persona.

De igual manera, Burke resaltó que los potenciales miembros del tribunal deberán ser objetivos, pues las únicas pruebas para el veredicto final deben ser las que se presenten en el juicio.

Y, finalmente, destacó que este juicio no es un "referéndum sobre el #MeToo", el acoso sexual que ha provocado o los derechos de las mujeres. "Atenerse a las evidencias es importante para que esto resulte satisfactorio para todos", agregó.

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