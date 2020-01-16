Demi Lovato cantará junto a JLo y Shakira durante el Super Bowl LIV. Descubre la canción que interpretará.

La ex estrella Disney, Demi Lovato, sorprendió a sus fans con una gran noticia, pues resulta que regresará a los escenarios y lo hará al lado de Jennifer Lopez y Shakira durante el Super Bowl LIV.

Luego de vencer sus trastornos, Demi es una figura del empoderamiento femenino y de invitar a las mujeres a aceptarse a sí mismas.

Te puede interesar:

¡Demi Lovato regresa a los escenarios! La cantante ya se prepara para los Grammy 2020 y sus fanáticos enloquecen.

Ahora, Demi Lovato participará en uno de los eventos más importantes del mundo. A través de su cuenta de Instagram, la cantante de Heart Attack publicó la noticia, y es que el próximo 2 de febrero estará en el Hard Rock Stadium en Miami para interpretar el himno nacional de Estados Unidos.

Les dije que la próxima vez que me vieran sería cantando

Incluso, hace unos días también se confirmó su participación en la próxima entrega de premios Grammy, donde compartirá el escenario con las estrellas más populares del momento.

Está noticia emocionó a sus fans, que rápidamente le escribieron cientos de mensajes, donde le expresan su cariño y apoyo.

También te puede interesar:

Jennifer López asegura que hará, junto con Shakira, un espectáculo sin antecedentes durante el próximo Super Bowl