¡Entérate! ‘Inuyasha’ regresa en formato de videojuego y estos son todos los detalles; podrás descargarlo en tu smartphone.

Inuyasha es una de las series animadas más famosas, sin embargo, se prepara su regreso para todos los fans. En esta ocasión será en la versión de un videojuego, al cual llamarán Inuyasha-The Awakening Story.

El desarrollador coreano Hammer Entertainment anunció la creación de un nuevo título basada en la serie animada. Inuyasha tendrá un videojuego y podrás descargarlo en tu smartphone, sin importar el sistema operativo, puede ser iOS o Android.

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De acuerdo con varios medios, el proyecto será un RPG en formato 3D que se centraran en las batallas del Hanyo y sus compañeros.

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El manga creado por Rumiko Takahashi, publicado en la revista Weekly Shônen Sunday en noviembre de 1996, llegó a su fin en junio del 2008 con un total de 56 volúmenes.

Sinopsis de Inuyasha

La historia se basa en Hanyo, quien es mitad humano y mitad demonio y por ello tiene que lidiar con el odio de cada especie.

Inuyasha tiene una historia de amor con la sacerdotisa Kikyo, sin embargo, terminó trágicamente, aunque podrá reivindicarse con Kagome y al grupo de amigos que los acompañan.

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