‘One Piece’ podría llegar con una nueva serie… ¡En live action! Conoce todos los detalles de las aventuras de Monkey D. Luffy.

Una de las series de manga más famosa desde finales de la década de los noventa es, sin duda, la historia One Piece, que cuenta las aventuras de Monkey D. Luffy. Un chico que tiene cuerpo de goma y que busca, incansablemente ser el rey de los piratas; sus amigos se unirán a esta peculiar andanza.

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El manga que salió en 1997 contó con un aproximado de 1000 capítulos publicados, y una serie con casi 900 episodios que miles de personas no se cansaban de ver. Esta no es para nada una noticia precipitada; desde hace unos años atrás, el creador de One Piece, estaba pensando en llevar la historia en live-action.

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Esto se anunció, después del vigésimo aniversario de las grandes aventuras de Monkey. Oda será el productor ejecutivo, y estará supervisando cada uno de los movimientos que se tendrán que hacer durante el rodaje de One Piece.

La temporada contará con diez capítulos y por el momento no se ha dado a conocer el reparto que estará siendo parte de este nuevo proyecto. Lo único que se sabe hasta el momento, es que los guionistas y productores serán: Steven Maeda (Expediente X) y Matt Owens (Agents Of SHIELD).

Por el momento, aún no se han dado a conocer las fechas estimadas en las que podría estarse estrenándose esta nueva serie, pero ya es un gran avance saber que uno de los mejores animes estará de regreso, y esta vez con personajes reales.

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¿Estás preparado para revivir las aventuras de Luffy y todos sus amigos?

