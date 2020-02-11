El actor Jackie Chan ofreció una millonaria cifra a quien invente el antídoto contra el coronavirus.

El famoso actor Jackie Chan, quien es reconocido por sus películas de acción, publicó en sus redes sociales una jugosa recompensa de un millón de yuanes (equivalentes a 2 millones 677 mil pesos aproximadamente) a quien descubra la cura en contra del coranavirus, enfermedad que en los últimos meses ha causado la muerte de 908 personas en China.

El anuncio de la recompensa es para quien desarrolle un antídoto en contra el coronavirus, así lo publicó en su red social Weibo.

La ciencia y la tecnología son clave para superar el virus y creo que mucha gente piensa igual que yo y espera que se pueda desarrollar un antídoto lo antes posible. Ahora tengo una idea ingenua. No importa qué individuo u organización desarrolle el antídoto, quiero agradecérselo con un millón de yuanes

Jackie Chan es un conocido artista de artes marciales, comediante, cantante, actor, doble de acción y coordinador de doble de acción, además de ser productor y guionista, nacido en Hong Kong.