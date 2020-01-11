Descubre la razón por la que Joaquin Phoenix, “Joker”, es arrestado en la ciudad de Washington.

El protagonista de la película Joker, Joaquin Phoenix, fue arrestado el día de hoy en la ciudad de Washigton por ser partícipe en una manifestación que reclamaba el cambio climático que está causando varios desastres naturales alrededor del mundo.

El mitin se realizaba en las escaleras del Congreso de Estados Unidos, sin embargo, no fue el único que fue llevado por la policía, pues junto con él también fueron detenidas alrededor de cien manifestantes y el actor Martin Sheen, quien se encontraba junto con Phoenix.

De acuerdo con los informes preliminares, Joaquin Phoenix, quien ganó un Globo de Oro por su interpretación de “Joker”, fue detenido cuando pidió a las personas cambiar sus hábitos alimenticios y puso el ejemplo de dejar de comer carne, pues este hecho tiene un gran impacto dentro del cambio climático.

A veces lucho mucho con lo que puedo hacer para combatir el cambio climático. Hay cosas que no puedo evitar: volé aquí en avión hoy o anoche. Pero una cosa que puedo hacer es cambiar mis hábitos alimenticios

Cabe mencionar que el actor tuvo que someterse a una dieta estricta para poder bajar de peso y, de esta manera, interpretar al villano de Joker, quien era una persona con problemas mentales y con extrema delgadez.

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