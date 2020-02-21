Joaquin Phoenix es aplaudido por salvar a una vaca y a su cría un día después de ganar el Oscar como Mejor Actor.

El estadounidense Joaquin Phoenix se ha convertido en una gran estrella tanto en el cine como en las organizaciones sociales que luchan por los derechos de todos los seres vivos; en los últimos días volvió a ser aplaudido tras salvar a una vaca y a su cría un día después de ganar su premio Oscar.

Cabe recordar que, en los pasados premios de La Academia, logró ganar la estatuilla dorada en la categoría de Mejor Actor tras su interpretación como Joker, una cinta que fue todo un éxito.

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Cuando subió al escenario dio un discurso que impactó a todos los presentes, así como a los televidentes que estaban al tanto de la premiación. En este habló sobre el maltrato animal, así como de su preocupación por la situación ambiental:

Nos hemos desconectado mucho del mundo natural y estamos en un mundo egocéntrico, explotando nuestro entorno para nuestro bien (..) Nos sentimos con derecho a inseminar artificialmente a una vaca y, cuando ella da a luz, le robamos su bebé aunque sus gritos de angustia son inconfundibles

No obstante, desde hace unos días volvió a causar revuelo tras darse a conocer que Joaquin Phoenix acudió a un matadero ubicado en Los Ángeles, California, donde habló con el encargado del lugar para poder rescatar a los animales.

Ante el diálogo que tuvieron, el actor logró rescatar a una vaca y a su cría. Los hechos quedaron registrados en un video, en donde se ve que Phoenix interactúa con algunos animales del lugar.

Asimismo, se ve que, tras lograr un acuerdo con el encargado del matadero, Joaquin dirige a los dos animales que logró rescatar a un camión para posteriormente llevarlos a un santuario donde los animales no serán sacrificados para el consumo humano.

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