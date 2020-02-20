Justin Bieber se encuentra más estable de salud y se da el lujo de jugar hockey dentro de su jet privado.

Todo parece indicar que el cantante Justin Bieber ha conseguido recuperar su salud poco a poco, o por lo menos así lo ha mostrado en sus redes sociales, donde también ha presumido de algunos lujos como el hecho de jugar hockey dentro de su jet privado.

El cantante canadiense no ha comenzado el año de buena forma, pues como ya se ha mencionado anteriormente, se le diagnosticó la enfermedad de Lyme, además de que sigue luchando con su salud mental y emocional que se ha visto desgastada.

Por otra parte, volvió a arrancar con su vida musical y ha ofrecido algunos conciertos en diferentes países, como el reciente que dio en la ciudad de Londres, donde tuvo un encuentro con sus fans.

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No obstante, con ayuda de su familia, amigos cercanos y de su esposa Hailey Bieber ha logrado salir adelante de cada recaída que ha tenido y de las batallas que ha enfrentado en su vida. Por otra parte, se le ve más animoso en redes sociales.

De acuerdo con sus publicaciones, Justin Bieber se ha dado un tiempo en su apretada agenda para convivir con algunos integrantes de su familia, así como con sus amigos. Además, ha tenido la oportunidad de practicar algunos deportes como el skateboarding.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ Una publicación compartida por Justin Bieber (@justinbieber) el 19 de Feb de 2020 a las 4:13 PST

Aunque, como bien sabemos, el cantante es un gran apasionado del hockey, siendo así que también se ha dado el tiempo de practicarlo, aunque esta vez lo hizo de una forma peculiar, lo cual dejó asombrados a sus seguidores.

En sus recientes publicaciones, Justin Bieber dejó ver que cualquier lugar es bueno para practicar su deporte favorito, por lo que improvisó una pista de hielo dentro de su avión privado para poder jugar.

Fue así que colocó unos cuantos vasos como barrera en el pasillo del avión y comenzó a esquivarlos como si fueran jugadores. En tanto, uno de sus amigos se encuentra concentrado en animarlo, mientras que Hailey aparece recostada para descansar.

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