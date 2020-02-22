Jungkook integrante del grupo BTS reveló como fue su camino al éxito en su nueva canción ‘My Time’.

El joven cantante Jungkook, quien es integrante del grupo BTS dejó al descubierto su corazón en el nuevo disco de la agrupación. Las nuevas canciones que ha grabado en solitario le han dado la oportunidad a los jóvenes de mostrar sus diferentes episodios de vida, que cada uno ha vivido y lograron plasmarlo en canciones.

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El lado de escritores que han mostrado los miembros de BTS , le han permitido a sus fans conocer un poco más a los jóvenes, como es el caso de Jungkook, quien es el autor de ‘My Time’. Sencillo en donde el joven ha dejado ver la forma en que su vida cambio radicalmente al momento de alcanzar la fama.

Situación que lo ha llevado a vivir diferentes experiencias que la mayoría de las personas solamente podrían tener en su imaginación.

Pero no todo ha sido bueno, pues también ha tenido que enfrentar algunas dificultades como sentirse alejado de las personas y tener que vivir en solitario.

Al grado de declarar que es como volverse un adulto más rápido que los demás jóvenes de su edad. También se ha cuestionado si realmente se encuentra viviendo su vida de forma correcta, ya que se alejó de personas queridas por cumplir sus sueños.

Con el paso del tiempo ese sentimiento ha crecido, razón por la que una vez que ha mostrado al mundo la capacidad que tiene. Jungkook tiene la certeza de que al encontrarse con las personas que ama podrá mostrar todo lo que siente por ellas.

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Te dejamos la nueva canción de Jungkook en donde abre su corazón y expresa sus sentimientos y todo lo que ha tenido que cambiar en su vida y sacrificar para lograr tener la fama mundial que tienen en este momento.