Justin Bieber se convirtió en blanco de burlas por su aspecto físico: lo llamaron ‘Don Ramón’ en redes.

Justin Bieber dio de qué hablar de nuevo, esta vez por aparecer con cabello decolorado y un bigote que generó la burla de los internautas al compararlo con Don Ramón, personaje del programa El Chavo Del 8.

Inmediatamente, el cantante de Yummy arrasó con los primeros lugares de Twitter, pues también se le comparó con el Jarocho de Amores Perros. Los usuarios realizaron divertidos comentarios:

Cómo olvidar cuando Justin Bieber trabajó con el elenco de ‘El Chavo del 8' hace algunos años, haciéndole de ‘Don Ramón’. Que rápido se pasa el tiempo

¿Justin Bieber pagará la renta?

Creo que Justin Bieber intenta hacer un cosplay de ‘Don Ramón’

Dejaré de ser una Belieber (fan de Justin Bieber) ahora seré una Ralieber (fan de Don Ramón) Jajajajajaja pic.twitter.com/fYAgah56uB — Gabriela Krueger (@magabo_) February 11, 2020

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Sin embargo, los fans salieron en defensa del canadiense y expresaron que su aspecto cansado se debe a la enfermedad de Lyme que padece:

He leído muchos mensajes de burla ante la condición física de Justin Bieber, lastimosamente pocos saben que padece una enfermedad conocida con Enfermedad de Lyme Crónica, que ocasiona fatiga, dolor musculoesquelético generalizado, quejas de dificultades cognitivas

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